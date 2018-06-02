Берлускони призвал сторонников выступить против нового правительства Италии

Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства, которое было сформировано общественно-политическим "Движением пяти звезд" (Д5З) и партией "Лига" и в пятницу приступило к исполнению своих обязанностей.

"Сегодня перед нами альтернатива: либо мы, либо они. Поэтому добропорядочные итальянцы, люди доброй воли должны "выйти на поле". Идите вместе с нами, чтобы помогать строить наше общее будущее", - заявил видный политик в видеообращении, которое он разместил в субботу в Facebook по случаю отмечаемого 2 июня в Италии Дня Республики.

По словам Берлускони, в этом году итальянцы отмечают свой национальный праздник в "исключительно трудный момент, связанный с завершением самого сложного политического кризиса в послевоенной истории страны". Он отметил, что новое правительство создано в соответствии с "противоречивой формулой", которая не соответствует выбору, сделанному гражданами в ходе мартовских парламентских выборов.

"Нам ничего не остается, как проголосовать против доверия этому правительству. Италия нуждается совершенно в другом", - подчеркнул экс-премьер. Берлускони также пообещал противодействовать "любым актам, которые могут представлять опасность для государственных финансов, международной роли нашей страны, труду и сбережениям итальянцев, нашей свободе".

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. Первой партией страны по их итогам стало "Движение пяти звезд", которое заручилось поддержкой почти трети избирателей. При этом коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", набрала 37 процентов голосов. Сложилась патовая ситуация, при которой никому не удалось получить правящее большинство. После длительных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили, что единственным возможным выходом из этого кризиса может стать формирование коалиционного кабинета на базе этих двух политических сил. В итоге на 88-й день затянувшегося кризиса они сформировали правительство, которое возглавил юрист Джузеппе Конте.

В пятницу новый премьер и члены его кабинета принесли присягу на верность республике. На будущей неделе обе палаты новоизбранного парламента должны проголосовать по вопросу о доверии правительству Конте.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook