Саудовская Аравия готова к военной операции против Катара
2 июня 2018 18:29 285
Саудовская Аравия готова провести военную операцию против Катара в случае закупки Дохой зенитно-ракетных комплексов С-400 у Москвы. Об этом сообщает Le Monde.
По информации издания, власти Саудовской Аравии направили письмо с соответствующим заявлением президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В документе выражается озабоченность Эр-Рияда переговорами России и Катара. Отмечается, что установка С-400 нарушит безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и будет способствовать "эскалации" в регионе.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию.
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