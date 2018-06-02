Криштиану Роналду потребовал у "Реала" 240 млн евро

Криштиану Роналду не против остаться в "Реале" еще на три года, но только если ему поднимут зарплату практически в четыре раза, сообщила Corriere dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно действующему контракту, срок которого истекает летом 2021 года, зарплата Криштиану Роналду составляет 21 миллион евро в год. После намека, что нынешний сезон может стать для него последним в мадридском клубе, "ПСЖ" тут же предложил португальцу сумму вдвое большую 42 миллиона. Впрочем, Роналду не против сохранить верность "Реалу". Он попросил своего агента Жорже Мендеша сообщить Флорентино Пересу, что эта верность будет стоить президенту "Реала" 80 миллионов евро в год, причем менее, чем на трехлетний контракт футболист не согласен. Таким образом, новый контракт Криштиану обойдется мадридцам в 240 миллионов евро.

Интересно, что фото Роналду уже исчезло из клубного магазина, а футболист не принимал участия в презентации новой формы "Реала".

Напомним, что "Реал" уже понес солидную потерю, клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан, который выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд.