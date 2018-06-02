Оплата отеля для встречи Ким Чен Ына и Трампа поставила США в тупик

2 июня 2018 20:10

Организаторы встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с американской стороны столкнулись с проблемами, касающимися вопроса оплаты номера в отеле Сингапура, где будут останавливаться делегации для саммита, сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в США опасаются, что КНДР, которые известны своей гордостью, могут оскорбиться на предложение об оплате номера американской стороной. В связи с этим, организаторы рассматривают возможность обратиться непосредственно к Сингапуру, как к принимающей стороне, с просьбой покрыть расходы Северной Кореи.

"Это ироничное и говорящее отклонение от северокорейского требования относится к себе как к равным", - заявил специалист совета США по иностранным делам Скотт Снайдер.

Стоимость одного президентского номера в сингапурском отеле Fullerton составляет $6000 за ночь.

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