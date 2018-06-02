Гонщик Формулы-1 сыграл свадьбу с матерью своего ребенка - ФОТО

Мексиканский пилот команды Формулы-1 "Форс Индии" Серхио Перес женился на своей подруге Кароле Мартинес, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Напомним, Перес сделал предложение своей девушке в августе 2017 года, при этом еще весной у мексиканца была другая возлюбленная. Осенью Карола родила гонщику первенца Серхио.

"Поздравляем наших любимых Серхио и Каролу! Мы не можем всей командой присутствовать на церемонии лично, но нашими пожеланиями и мыслями мы с вами в этот особенный день", -говорится в сообщении пресс-службы "Форс Индии" на страничке в Twitter.

Добавим, что следующий этап чемпионата Формулы-1 пройдет в Канаде с 8 по 10 июня. После шести этапов в общем зачете пилотов лидирует гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. 14 очков ему проигрывает Себастьян Феттель из "Феррари". Новоиспеченный муж Перес занимает 12-е место среди всех гонщиков.