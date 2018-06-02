Из сейфа в офисе в Москве украли 2,8 млн рублей

Из офиса компании в районе Бутырский в Москве похитили 2,8 млн рублей, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в полицию обратилась генеральный директор коммерческой компании и заявила о хищении денежных средств из офиса в Огородном проезде.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение офиса по указанному адресу, где взломал сейф и совершил кражу 2,8 млн руб.", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".