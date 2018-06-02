Из сейфа в офисе в Москве украли 2,8 млн рублей
2 июня 2018 20:30 164
Из офиса компании в районе Бутырский в Москве похитили 2,8 млн рублей, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что в полицию обратилась генеральный директор коммерческой компании и заявила о хищении денежных средств из офиса в Огородном проезде.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение офиса по указанному адресу, где взломал сейф и совершил кражу 2,8 млн руб.", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!