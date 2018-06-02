Российский клуб сделал предложение Роналду - ФОТО

2 июня 2018 20:55

Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Енисей" пошутил на тему возможного ухода нападающего "Реала" Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.

"Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать "Енисей" великим клубом. Прими решение прямо сейчас", - говорится в заявлении.

33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со "сливочными" действует до 2021 года.

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