Российский клуб сделал предложение Роналду - ФОТО

Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Енисей" пошутил на тему возможного ухода нападающего "Реала" Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.

"Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать "Енисей" великим клубом. Прими решение прямо сейчас", - говорится в заявлении.

33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со "сливочными" действует до 2021 года.