Роналду рассказал о своем будущем партнерам по "Реалу"

Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду уже сообщил партнерам по команде об уходе из клуба, сообщает Marca. Как отмечает источник, футболисты мадридской команды знали о вероятном решении нападающего еще до финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Причиной ухода Роналду называется нежелание клуба предоставить ему контракт на новых условиях. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду потребовал у "Реала" 240 млн евро.

Интересно, что фото Роналду уже исчезло из клубного магазина, а футболист не принимал участия в презентации новой формы "Реала"

Напомним, Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе клуба португалец четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате Испании и Кубке страны. В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 26 голов в 27 матчах примеры и отличился 15 раз в 13 играх Лиги чемпионов.

26 мая в Киеве Криштиану Роналду стал первым футболистом, кому удалось выиграть Лигу чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) пять раз. После чего Роналду пошутил: "Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League".