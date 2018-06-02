"Челси" может возглавить тренер клуба из второй лиги Англии

2 июня 2018 21:57

Главный тренер "Фулхэма" Славиша Йоканович может возглавить лондонский "Челси". В прошлом сезоне "Фулхем" занял третье место во второй лиге Англии и в плей-офф раунде завоевал путевку в Премьер-лигу. Лондонцы под руководством Антони Конте заняли пятое место и не попали в Лигу чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что лондонцу уже провели переговоры с главным Йокановичем. По информации источника, 49-летний специалист владеет русским языком, что привлекает владельца "синих" Романа Абрамовича.

Второй этап переговоров пройдет в субботу вечером. У "Челси" есть опасения, что Йоканович недостаточно опытен, чтобы руководить топ-клубом.

Ранее сообщалось, что "Челси" отказался от назначения бывший тренер "Челси" Маурицио Сарри. Напомним, тренер "Наполи" покинул команду после трех сезонов.

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