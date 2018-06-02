В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли

Группа вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара, погибли 15 человек, сообщает агентство NAN со ссылкой на сотрудника по связям с общественностью полиции штата Мухаммада Шеху, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Шеху, злоумышленники 1 июня вошли в деревню Закуна и украли из деревни коров. Группа местных жителей дала нападавшим отпор и обратила их в бегство. Тем не менее, бандиты вскоре вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.

"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", - приводит агентство слова Шеху. Он добавил, что в районе разместили усиленную охрану.

Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что с начала года в этом штате были зарегистрированы более 10 подобных атак, несмотря на многолетние попытки властей стабилизировать ситуацию.