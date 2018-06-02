Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа

Израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу израильской армии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета была перехвачена системой "Железный купол", вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

Ранее США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.

Постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что американская сторона использует свое право постоянного члена Совбеза ООН и наложит вето на резолюцию, поскольку проект резолюции подрывает усилия по установлению мира в ближневосточном регионе, а его формулировки являются "морально обанкротившимся однобоким подходом".