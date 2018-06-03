В Дагестане ввели режим КТО

В Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, КТО действует на отдельном участке Цумадинского района, в частности, в населенных пунктах Кванада и Гимерсо.

Источник агентства также добавил, что в настоящее время ведется поиск боевиков.

В конце апреля сообщалось, что в Дагестане в ходе режима КТО нейтрализовали двух боевиков.

Как отмечалось, боевики были обнаружены в лесополосе рядом с селом Чинар. На месте операции также были обнаружены гранатомет, автомат, граната, патроны и другое боевое снаряжение. В ходе операции никто не пострадал.