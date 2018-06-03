В Ливии силы Хафтара уничтожили склады оружия боевиков
ВВС ливийского маршала Халифы Хафтара нанесли авиаудары в ночь субботы по складам оружия, принадлежащим боевикам "Совета шуры моджахедов Дерны", сообщил РИА Новости глава пресс-службы генерального командования ливийской армии Халифа аль-Убейди, передает Day.Az.
Ранее сообщалось, что силы Хафтара освободили от боевиков восточные районы и западные ворота города. Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар в телевизионном обращении заявлял, что Дерна в скором времени будет освобождена от террористов.
"Истребители ВВС Ливии провели авианалеты в ночь субботы 2 июня по главным складам оружия "Совета шуры моджахедов Дерны" и больнице, принадлежащей террористическим группировкам", - заявил аль-Убейди.
По словам главы пресс-службы, склады были полностью уничтожены.
В первых числах мая Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находящегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.
По информации СМИ, сухопутные силы, атакующие Дерну, поддерживает авиация. Освобождены пригороды Дерны и ряд районов города.
Дерна расположена в тысяче километрах к востоку от Триполи. Город находится под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой". Ранее город контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство". Город считается последним оплотом исламистов на востоке страны, который контролируют силы под командованием маршала Хафтара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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