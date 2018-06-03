В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП

Не менее 11 человек погибли и 12 получили ранения в субботу в ДТП с участием автобуса в Мексике, сообщает портал Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, автобус столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем на дороге в штате Мехико. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

После столкновения оба транспортных средства упали в овраг. В результате пассажиры автобуса оказались погребены под обломками грузовика.