В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП
3 июня 2018 07:29 160
Не менее 11 человек погибли и 12 получили ранения в субботу в ДТП с участием автобуса в Мексике, сообщает портал Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным, автобус столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем на дороге в штате Мехико. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.
После столкновения оба транспортных средства упали в овраг. В результате пассажиры автобуса оказались погребены под обломками грузовика.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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