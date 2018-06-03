Израиль нанес удар по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли авиаудар по 10 целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере армии Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, атака была произведена в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее армия Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа.

Как отмечалось, ракета была перехвачена системой "Железный купол".