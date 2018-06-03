Израиль нанес удар по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа
3 июня 2018 08:01 151
Израильские военные нанесли авиаудар по 10 целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере армии Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, атака была произведена в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее армия Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа.
Как отмечалось, ракета была перехвачена системой "Железный купол".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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