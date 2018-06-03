В Перу обнаружили 1000-летний "кокон" с мумией

Археологи обнаружили древний погребальный "кокон", который содержит мумифицированные останки человека, погребенные в Перу примерно 1000 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время крупных раскопок в Пачакамаке (Перу), исследователи обнаружили святилище, наполненное погребальными камерами и мумиями.

Внутри они нашли свернутую, гробоподобную структуру с телом человека, которое "невероятно хорошо сохранилось".

Команда также обнаружила пожертвования, которые оставляли возле памятников верующие, включая раковины, вазы и другие драгоценные предметы, а также "часовню", предназначенную для иностранных паломников.

Ученые планируют изучить содержимое "гроба" с помощью рентгеновских сканов, осевой томографии, 3D-реконструкции, и других методов визуализации, которые не нарушают целостность предмета исследования.

Ученые из Центра археологических исследований Universeé Libre de Bruxelles (CReA-Patrimoine) изучали данную местность в течение девяти недель, обнаружив три монументальные структуры и то, что считается святилищем, посвященным предкам.

Эти исследования были частью проекта "Ychsma", названного в честь местных жителей региона.

По словам команды, это пространство, в конце 15 века во время правления инков, вероятно, превратилось в храм воды и лечения.

Однако до этого в святилище размещались погребальные камеры и многочисленные мумии.

Хотя большинство из них были разграблены во время испанского завоевания, камера, содержащая мумию в "коконе", осталась невредимой.