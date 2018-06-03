В Британии продадут с аукциона 103-летний шоколад
3 июня 2018 07:55 161
В Великобритании с аукциона продадут 9 плиток 103-летнего шоколада. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, шоколад принадлежал герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору, который скончался в 1967 году.
Как отмечается, коробка с плитками шоколада является подарком на рождество, который вручали британским военным на фронтах Первой мировой во Франции.
При этом на аукцион также выставят коробку с сигаретами, письма и медали Буллимора.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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