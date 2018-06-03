В Британии продадут с аукциона 103-летний шоколад

3 июня 2018 07:55

В Великобритании с аукциона продадут 9 плиток 103-летнего шоколада. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, шоколад принадлежал герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору, который скончался в 1967 году.

Как отмечается, коробка с плитками шоколада является подарком на рождество, который вручали британским военным на фронтах Первой мировой во Франции.

При этом на аукцион также выставят коробку с сигаретами, письма и медали Буллимора.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az