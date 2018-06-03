Король Иордании призвал протестующих к диалогу по подоходному налогу

Король Иордании Абдалла II призвал протестующих граждан к диалогу в вопросе внесения поправок к закону о подоходном налоге, сообщается в официальном заявлении королевской канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала al-Arabia, в субботу сотни иорданцев снова вышли на демонстрации против проекта поправок к закону о подоходном налоге.

Согласно документу, король призвал "правительство и народное собрание (двухпалатный парламент - ред.) вести рациональный, всеобъемлющий национальный диалог, чтобы достигнуть договоренности по проекту закона о налоге".

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что иорданцы вышли в среду на протесты в столице страны Аммане против поправок к закону о подоходном налоге, а также с антиправительственными лозунгами. По оценкам корреспондента, в протестах в среду принимали участия тысячи людей.

Правительство Иордании на прошлой неделе отправило проект поправок к закону о подоходном налоге в нижнюю палату парламента.