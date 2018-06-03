Король Иордании призвал протестующих к диалогу по подоходному налогу
Король Иордании Абдалла II призвал протестующих граждан к диалогу в вопросе внесения поправок к закону о подоходном налоге, сообщается в официальном заявлении королевской канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала al-Arabia, в субботу сотни иорданцев снова вышли на демонстрации против проекта поправок к закону о подоходном налоге.
Согласно документу, король призвал "правительство и народное собрание (двухпалатный парламент - ред.) вести рациональный, всеобъемлющий национальный диалог, чтобы достигнуть договоренности по проекту закона о налоге".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что иорданцы вышли в среду на протесты в столице страны Аммане против поправок к закону о подоходном налоге, а также с антиправительственными лозунгами. По оценкам корреспондента, в протестах в среду принимали участия тысячи людей.
Правительство Иордании на прошлой неделе отправило проект поправок к закону о подоходном налоге в нижнюю палату парламента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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