В торговом центре в Ереване произошла поножовщина

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате поножовщины, произошедшей в субботу вечером в крупнейшем ювелирном торговом центре Еревана "Мир золота", сообщили в пресс-службе полиции Армении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Второго июня со станции "скорой помощи" сообщили об обнаружении на территории торгового центра "Мир золота" тела мужчины лет сорока. Через пять минут поступила информация о госпитализации оттуда же 33-летнего мужчины с колото-резаными ранами", - говорится в сообщении, размещенном на странице полиции в соцсети Facebook.

Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, ранения, в том числе смертельные, нанес неизвестный во время ссоры.

"Личность подозреваемого удалось установить. Принимаются меры по его обнаружению. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется следствие", - отметили в полиции.