Шесть стран G7 выразили беспокойство пошлинами США

Шесть стран по итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" (G7) в Канаде выразили беспокойство в связи с пошлинами на ввозимые в США из Европы, Канады и других стран сталь и алюминий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Саммит министров финансов стран "семерки" прошел с 31 мая по 2 июня в канадском городе Уистлере.

"Мы обеспокоены тем, что эти действия неблагоприятны для нашей экономики, они на самом деле деструктивны. Это систематически фиксировалось шестью странами, которые выразили свою точку зрения секретарю (главе Минфина США Стивену. - Прим. ред.) Мнучину. Я ожидаю, что подобные настроения будут переданы раунду переговоров лидеров, и они проведут подобное обсуждение", - заявил министр финансов Канады Билл Морно на общей пресс-конференции по итогам G7.

Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице Министерства финансов Канады в Facebook.

По словам Морно, американцы приняли решение предпринять совершенно неконструктивные и даже деструктивные действия для того, чтобы решить ситуацию в связи с пошлинами на сталь и алюминий.

Он также подчеркнул, что за последние несколько дней мнения в ходе встречи G7 разошлись.

В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины - 25 и 10 процентов - в отношении ввозимых в США стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.