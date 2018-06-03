В России ограничат продажу продукции из свинины

Во время чемпионата мира - 2018 по футболу на стадионах ограничат продажу продукции из свинины, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует телеграм-канал "Мутко против", такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).

Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы. Сейчас в меню VIP-лож отсутствуют горячие блюда из свиного мяса. Однако гости смогут заказать мясную тарелку, в состав которой включена пармская ветчина.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.