В России ограничат продажу продукции из свинины
3 июня 2018 09:37 205
Во время чемпионата мира - 2018 по футболу на стадионах ограничат продажу продукции из свинины, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как информирует телеграм-канал "Мутко против", такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).
Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы. Сейчас в меню VIP-лож отсутствуют горячие блюда из свиного мяса. Однако гости смогут заказать мясную тарелку, в состав которой включена пармская ветчина.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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