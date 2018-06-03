В штате Нью Йорк упал самолет

Небольшой самолёт Piper PA31 разбился в районе Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк), один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении Береговой охраны США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Небольшой самолёт потерпел крушение в одной миле от Индиан Уэст Бич, Лог-Айленд, Нью-Йорк. Подтверждено, что это был Piper PA31 с четырьмя людьми на борту", - говорится в сообщении.

"Береговая охрана Ист Хэмптона достала одно тело, трое остаются пропавшими без вести", - говорится в заявлении службы.

Там же уточняется, что звонок на пульт о крушении поступил в 14:50 по местному времени. Сотрудники береговой охраны ведут спасательную операцию.