В штате Нью Йорк упал самолет
3 июня 2018 07:46 155
Небольшой самолёт Piper PA31 разбился в районе Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк), один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении Береговой охраны США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Небольшой самолёт потерпел крушение в одной миле от Индиан Уэст Бич, Лог-Айленд, Нью-Йорк. Подтверждено, что это был Piper PA31 с четырьмя людьми на борту", - говорится в сообщении.
"Береговая охрана Ист Хэмптона достала одно тело, трое остаются пропавшими без вести", - говорится в заявлении службы.
Там же уточняется, что звонок на пульт о крушении поступил в 14:50 по местному времени. Сотрудники береговой охраны ведут спасательную операцию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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