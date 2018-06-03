В России снизилась численность школьников
3 июня 2018 09:53 120
В России численность школьников за последние 17 лет сократилась на 21%. Об этом сообщается на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно докладу правительства Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования, "демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования.
Как отмечается в документе, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может снизится более чем на 40% по отношению к количеству учащихся в 2009 году.
Ранее сообщалось, что ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году.
Как отмечалось, во всем мире продолжится процесс урбанизации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
2 Июн. 21:15 21 862
-
2 Июн. 10:38 9 630
-
2 Июн. 21:52 6 983
-
2 Июн. 21:30 5 862
-
2 Июн. 21:45 3 766