В России снизилась численность школьников

В России численность школьников за последние 17 лет сократилась на 21%. Об этом сообщается на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно докладу правительства Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования, "демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования.

Как отмечается в документе, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может снизится более чем на 40% по отношению к количеству учащихся в 2009 году.

Ранее сообщалось, что ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году.

Как отмечалось, во всем мире продолжится процесс урбанизации.