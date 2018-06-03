СМИ: Асад намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить Северную Корею и провести встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом пишет центральная партийная газета КНДР Rodong Sinmun.

По данным издания, об этом Асад сказал на церемонии вручения верительных грамот новым послам КНДР в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, президент САР также выразил уверенность, что "объединение Кореи будет реализовано".

Асад также добавил, что правительство Сирии "продолжит полностью поддерживать политику Северной Кореи и углублять дружественные отношения с Пхеньяном".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

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