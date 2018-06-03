В Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

Корову из Болгарии хотят усыпить за переход границы с Сербией. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, беременная корова по кличке Пенка убежала от своего хозяина и пересекла границу с Сербией, после этого ее нашел сербский фермер и вернул владельцу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, за это корове грозит усыпление, так как Сербия не входит в Евросоюз.

По правилам ЕС, животное не может пересекать границу без ветеринарного сертификата здоровья, миную таможню.

Владелец Пенки не понимает, как корова смогла пересечь границу незаметно. И в настоящее время пытается спасти жизнь животному привлекая внимание общественности к этой истории.

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