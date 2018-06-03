Вице-канцлер Австрии выступил за отмену антироссийских санкций
3 июня 2018 10:40 169
Время благоприятствует властям единой Европы для того, чтобы отменить санкции против России. Такую точку зрения австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.
"Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил он изданию Osterreich.
Евросоюзу нужно адекватно отреагировать на введенные США 1 июня пошлины на сталь и алюминий, пояснил Штрахе. Он призвал воспользоваться сложившимся в торговле положением и наладить связи с Москвой. Антироссийские санкции политик охарактеризовал как "утомительные".
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