НАТО планирует создать многотысячный резерв

Руководство НАТО планирует повысить собственную готовность на случай "нападения со стороны России" за счет создания оперативного резерва из сил нескольких стран-союзников в количестве 30 тысяч человек, передает Die Welt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов альянса.

По их словам, резервное соединение должно будет дополнять действующие NATO Response Force, в которых проходят службу около 20 тысяч человек. В распоряжение нового соединения планируется передать несколько сотен истребителей и кораблей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С инициативой наращивания резервных сил на случай противостояния выступила американская сторона. Германия должна будет сыграть в организации новой единицы НАТО ведущую роль.

Ожидается, что эта инициатива будет обсуждаться на встрече в Брюсселе, политическую декларацию планируется принять в середине июля.

Ранее СМИ назвали "ночным кошмаром НАТО" поставки российских С-400 Турции.

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