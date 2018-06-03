Франция призвала сохранять давление на КНДР

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала международное сообщество сохранять давление на КНДР до ликвидации ядерной и ракетных программ. Выступая в воскресенье на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue, она заявила, что "это является единственным способом заставить Пхеньян вести диалог", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны продолжать оказывать давление, необходимо сохранять санкции до полной ликвидации ядерной и ракетных программ", - сказала глава ведомства. По ее словам, Франция "присоединилась к международному санкционному режиму и считает, что они (санкции) дают свои результаты".

Говоря о готовящейся в Сингапуре 12 июня встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, министр заявила, что "приветствует диалог". "Но важно оценивать (саммит) по его результатам. Неудовлетворительным будет считаться, если не удастся добиться полной, проверяемой, необратимой ликвидации оружия массового уничтожения, а также всех баллистических ракет", - добавила Парли.

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в страну промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

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