У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

3 июня 2018 11:52

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает  Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00.48 по времени UTC. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

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