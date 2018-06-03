У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00.48 по времени UTC. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

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