Китай и США достигли прогресса в торговых переговорах

3 июня 2018 12:25

Вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК Компартии Китая Лю Хэ и прибывший в Пекин министр торговли США Уилбур Росс "достигли прогресса" в переговорах по торгово-экономическим отношениям двух стран. Как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", детали будут подтверждены сторонами позже. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Стороны обсудили достигнутый в Вашингтоне консенсус, а также провели положительные консультации о сотрудничестве в сельском хозяйстве, энергетике и многих других областях. В ходе консультаций был достигнут позитивный, конструктивный прогресс", указывает агентство. По его данным, соответствующие детали ожидают финального подтверждения сторонами.

В субботу Росс прибыл в Пекин для проведения переговоров по урегулированию двусторонних торгово-экономических вопросов. Как сообщалось ранее, по окончании визита стороны планировали огласить детализированный список продукции, за счет которой, в соответствии с договоренностями, в ближайшее время будет увеличен масштаб импорта американской продукции.

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