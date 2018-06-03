В ДТП в Киргизии погибла «Миссис мира - 2018»

Победительница конкурса "Миссис мира - 2018", уроженка Киргизии Сания Шакирова погибла в ДТП недалеко от озера Иссык-Куль, сообщили в полиции. Об этом сообщает 24 kg.

Авария произошла на дороге Балыкчи - Ананьево - Каракол. Водитель такси не справился с управлением и врезался в препятствие. 31-летний пассажир-мужчина был доставлен в больницу, а 30-летняя модель скончалась на месте от полученных травм. Как сообщает Akipress, в ДТП попало такси, которое везло Шакирову. Водитель также доставлен в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Киргизская телеведущая Ассаоль Молдокматова в своем Instagram подтвердила гибель "Миссис мира - 2018" Сании Шакировой.

​Шакирова выиграла гран-при конкурса "Миссис мира -2018", который проходил в апреле во Вьетнаме.

"Миссис мира" - ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Он проводится с 1985 года.

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