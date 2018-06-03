The Times: Великобритания изучает источник доходов «российских олигархов»
Национальное криминальное агентство Великобритании приступило к расследованию в отношении более чем ста "коррумпированных представителей элиты", среди которых оказались "российские олигархи и мультимиллионеры", передает The Sunday Times.
По словам представителя отдела агентства по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун, проверке будут подвергнуты от 120 до 140 человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Наше внимание сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем своей целью определенную национальность", - сказал представитель агенствта.
Вместе с этим, знакомый с расследованием источник утверждает, что основная часть тех, кого проверяют сотрудники агентства - это россияне или связанные с Россией люди.
Ранее СМИ сообщили, что миллиардер Роман Абрамович получил израильский паспорт.
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