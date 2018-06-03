Возле популярного турецкого курорта разбился корабль

В Турции в провинции Анталья, которое является популярным туристическим курортным местом, затонуло судно, перевозившее мигрантов. В результате инцидента погибли как минимум девять человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Safak.

Пятерых человек удалось спасти, еще один - пропал без вести. Как известно, Турция - популярный транзитный маршрут у нелегальных мигрантов на пути к странам ЕС. Морским путем они пытаются попасть с побережья Эгейского моря в Грецию, а также с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь мигрантов утонули у побережья Ливии при попытке пересечь Средиземное море, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

В середине января в Средиземном море за сутки спасли больше тысячи мигрантов - корабли итальянской береговой охраны, а также участвующие в операции ЕС "София" приняли участие в 11 спасательных операциях.

Как сообщалось, только за шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, причем почти 83% их них оказались на побережье Италии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook