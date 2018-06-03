Ученые начали создавать каталог ДНК всех живых существ

Эукариоты - это почти все существующие на планете организмы, за исключением бактерий и архей (ими двумя занимается проект Earth Microbiome Project). По приблизительным оценкам, на Земле живет от 10 до 15 млн эукариотических видов живых существ, из которых наука открыла и описала лишь 2,3 млн, сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В будущем вымирание очередного вида животных не будет означать его исчезновение. Ведь все подробности о том, как выглядело животное, какое у него было и другие его особенности можно будет подсмотреть в его ДНК. Каталог геномов всех существующих на планете эукариотических форм жизни именно планирует создать проект Earth BioGenome Project (EBP).

Эукариоты - это почти все существующие на планете организмы, за исключением бактерий и архей (ими двумя занимается проект Earth Microbiome Project). По приблизительным оценкам, на Земле живет от 10 до 15 млн эукариотических видов живых существ, из которых наука открыла и описала лишь 2,3 млн.

Глобальная группа ученых хочет получить базу данных ДНК всех существующих животных, водорослей, растений и грибков на Земле. По их оценкам, на это понадобится до 10 лет и это будет стоить $4,7 млрд. Для сохранения информации о структуре живых существ понадобится 200 петабайтов дискового пространства.

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