В Индонезии ожидают визита Путина

Президент Индонезии Джоко Видодо ждет визита президента России Владимира Путина в ноябре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал председатель народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.

"Хочу передать вам теплый привет от президента Индонезии Джоко Видодо. Два дня назад у меня проходила встреча с президентом, я прощался с ним перед отъездом в Россию. Президент Республики Индонезия передавал свои самые теплые приветы. И, насколько я знаю, он ожидает визита Владимира Путина, который собирался посетить Индонезию в ноябре, как я слышал", - сообщил Хасан.

Ранее сообщалось, что австрийские власти введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Владимира Путина 5 июня.

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