США выбрали в качестве места проведения саммита с КНДР остров Сентоса в Сингапуре

Один из отелей на острове Сентоса в Сингапуре, вероятно, станет местом проведения запланированной на 12 июня встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников из числа организаторов, соответствующий выбор сделала американская сторона, однако Пхеньян пока не дал официального ответа на этот счет. Отмечается, что задержка, скорее всего, связана с необходимостью проверки самого места представителями КНДР, а также с достаточно медленно протекающей коммуникацией между Вашингтоном и Пхеньяном.

Именно на этом острове в гостинице Capella на этой неделе прошли консультации между заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по вопросам оперативной деятельности Джо Хэгином и членом Госсовета КНДР Ким Чан Соном, который считается де-факто руководителем администрации Ким Чен Ына. Они обсуждали логистические вопросы, связанные с проведением встречи на высшем уровне.

Площадь Сентосы составляет около 360 кв. км, а от основной части Сингапура он отделен мостом протяженностью 380 метров. Там расположены несколько пятизвездочных отелей, парк развлечений Universal Studios и казино. Основным преимуществом этого острова является возможность эффективно обеспечить высокий уровень безопасности во время проведения саммита, в чем заинтересованы обе стороны.

Президент США на этой неделе вновь заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон не намерен подписывать никаких документов с Пхеньяном во время саммита. По словам Трампа, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации отношений.