Инициатор акции в Тбилиси готов прекратить протест в случае задержания убийц его сына

Инициатор акции с требованием отставки правительства Грузии Заза Саралидзе готов прекратить протест в случае немедленного задержания тех, кого он считает виновным в гибели его сына. Об этом он заявил в столичном парке Вакэ, где в воскресенье проходит параллельная акция с лозунгом "Восстановление справедливости без политиков", которую проводят друзья и одноклассники убитого в декабре 2017 года сына Зазы Саралидзе Давида, передает ТАСС.

"Для меня не имеет значение политика, не политика мой интерес. Я хочу справедливости. Пусть сегодня же задержат тех лиц, которых я назвал, и я пойду домой", - заявил Саралидзе, требующий задержать исполнителей убийства и тех, кто их покрывает.

На вопрос журналистов о том, намерен ли он возвращаться на акцию перед зданием парламента, Саралидзе сказал: "Если я увижу, что ее участники борются за справедливость, а не используют мое горе в политических целях, то вернусь". На акции в парке Вакэ он задержался ненадолго, заявив, что едет домой из-за плохого самочувствия.

Мероприятие в парке продолжается, а митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели возобновляется в эти минуты.

Напомним, что протест в столице Грузии начался 31 мая после заседания суда по делу об убийстве в Тбилиси в декабре 2017 года двух подростков, в том числе 16-летнего Давида Саралидзе. Суд не признал ни одного из двух обвиняемых виновными в его убийстве.

Отец мальчика Заза Саралидзе заявил, что дело не было должным образом расследовано, а прокуратура "покрывает виновных в убийстве его сына". Он инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста.

После этого акция протеста переместились от здания главпрокуратуры на проспект Руставели, ее участники выдвинули новое требование об отставке правительства. Премьер-министр Георгий Квирикашвили направил в МВД дело об убийстве подростков для повторного расследования, поручив курировать его главе ведомства.