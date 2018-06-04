В Тбилиси машинисты метро объявили забастовку
Машинисты тбилисского метрополитена, как и анонсировали ранее, в воскресенье приступили к забастовке из-за невыполнения транспортной компанией их требования о повышении зарплаты, хотя поезда "подземки" пока продолжают работать в обычном режиме, пишет Интерфакс.
"Ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасность перевозки пассажиров ", - заявил журналистам один из участников акции, машинист Рати Капанадзе, который вместе с коллегами, собравшимися в Глданском депо метрополитена, из-за того, что Тбилисский городской суд запретил им проводить забастовку в рабочие часы, бастуют в свободное от работы время.
По его словам, "несмотря на то, что суд принял незаконное и неконституционное решение", машинисты все же подчиняются этому решению и будут проводить забастовку в нерабочее время, то есть, когда они фактически должны отдыхать.
"Это значит, что на следующий день, когда нам выходить в смену, мы будем физически уставшими, к тому же объявляем голодовку, и будем абсолютно опустошены, поэтому ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасный проезд пассажиров", - сказал Р. Капанадзе.
По словам бастующих, в конечном счете, это автоматически приведет к остановке метро.
Между тем, как заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, на данном этапе ни у транспортной компании, ни у мэрии города, нет возможности повысить зарплату машинистам метро, которая колеблется от 1400 до 1800 лари (порядка 566-772 долларов США) на 45%, как они того требуют.
"Это невозможно, поскольку транспортная компания ежегодно выходит на минусовый показатель в 16 млн лари (около $6,5 млн), что представляет собой серьезную проблему", - сказал Каладзе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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