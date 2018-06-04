В Тбилиси машинисты метро объявили забастовку

Машинисты тбилисского метрополитена, как и анонсировали ранее, в воскресенье приступили к забастовке из-за невыполнения транспортной компанией их требования о повышении зарплаты, хотя поезда "подземки" пока продолжают работать в обычном режиме, пишет Интерфакс.

"Ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасность перевозки пассажиров ", - заявил журналистам один из участников акции, машинист Рати Капанадзе, который вместе с коллегами, собравшимися в Глданском депо метрополитена, из-за того, что Тбилисский городской суд запретил им проводить забастовку в рабочие часы, бастуют в свободное от работы время.

По его словам, "несмотря на то, что суд принял незаконное и неконституционное решение", машинисты все же подчиняются этому решению и будут проводить забастовку в нерабочее время, то есть, когда они фактически должны отдыхать.

"Это значит, что на следующий день, когда нам выходить в смену, мы будем физически уставшими, к тому же объявляем голодовку, и будем абсолютно опустошены, поэтому ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасный проезд пассажиров", - сказал Р. Капанадзе.

По словам бастующих, в конечном счете, это автоматически приведет к остановке метро.

Между тем, как заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, на данном этапе ни у транспортной компании, ни у мэрии города, нет возможности повысить зарплату машинистам метро, которая колеблется от 1400 до 1800 лари (порядка 566-772 долларов США) на 45%, как они того требуют.

"Это невозможно, поскольку транспортная компания ежегодно выходит на минусовый показатель в 16 млн лари (около $6,5 млн), что представляет собой серьезную проблему", - сказал Каладзе.