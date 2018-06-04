Правые победили на выборах в Словении

Правоцентристская Словенская демократическая партия (СДП) бывшего премьер-министра страны Янеза Янши одержала победу на досрочных парламентских выборах в Словении. Согласно экзитполам, опубликованным службой Mediana, она получила 24,4% голосов избирателей, пишет ТАСС.

На втором месте идет левоцентристский "Список Марьяна Шареца" (12,6%), затем Партия современного центра (9,8%), "Левые" (9,5%), "Социал-демократы" (9,3%), "Новая Словения - Христианская народная партия" (6,6%), "Альянс Аленки Братушек" (5,5%), Демократическая партия пенсионеров Словении (5%). Замыкает список проходящих в парламент политических сил ультраправая Словенская национальная партия (4,3%).

Для формирования правительства необходимо преодолеть 40% барьер, чтобы обладать парламентским большинством. В случае, если ни одна партия не наберет достаточного количества голосов, встанет вопрос о формировании коалиции. Ранее все прошедшие в парламент партии, за исключением националистов, заявили, что не будут вступать в коалицию с СДП, пока ее возглавляет Янша.