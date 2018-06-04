Бинали Йылдырым назвал колличество военных баз в Ираке

У Турции имеется 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, в рамках операций на севере Ирака и на территории Сирии от террористов была освобождена территория площадью в 250 квадратных километров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Цель Турции обеспечить безопасность своих границ, начиная от Сирии и заканчивая границей с Ираном", - сказал Йылдырым.

Отметим что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Отметим, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook