Южная Корея и США не отменят совместные военные учения

Южная Корея и США будут продолжать совместные военные учения в прежних масштабах, однако максимально ограничат доступ к информации о них, чтобы не вызывать излишнее раздражение КНДР на пути к свертыванию ее ядерной программы, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель южнокорейского министерства обороны Ли Чжин У, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Они будут проводиться в нормальном режиме, согласно годовому плану", - приводит слова Ли Чжин У агентство Рёнхап. Как сказал представитель министерства, при этом "будут максимально ограничены доступ к содержанию (учений) и открытая информация".

На вопрос о том, могут ли в этом году быть отменены учения Ulchi Freedom Guardian, вызывающие тревогу в КНДР, Ли Чжин У заявил, что "это не рассматривается и не обсуждается".

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