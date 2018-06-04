Роговицу человеческого глаза впервые напечатали на 3D-принтере - ВИДЕО

4 июня 2018 09:45

Роговицу человеческого глаза впервые напечатали на 3D-принтере. Для этого группа британских ученых разработала специальные чернила на основе стволовых клеток. Результаты эксперимента описаны на сайте Университета Ньюкасла, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Материал для печати ученые изготовили из соединительной ткани стромы, взятой из роговицы донора, соединительного белка коллагена и полисахарида-альгината. Роговица была готова через 10 минут после начала печати.

По словам специалистов, искусственные роговицы в перспективе можно изготавливать для каждого нуждающегося, исходя из индивидуальных параметров человека. Предполагается, что разработка может получить широкое применение в медицине, но только после нескольких лет необходимых клинических испытаний.

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Роговицу человеческого глаза впервые напечатали на 3D-принтере

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