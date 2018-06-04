Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся - ВИДЕО

4 июня 2018 11:30

В одной из китайских закусочных рак выбрался из кипящей кастрюли и оторвал себе клешню, чтобы спастись. Об этом сообщает Daily Mail.

После этого членистоногое побежало по столу, посетитель, который хотел сварить рака и съесть, передумал, забрал его с собой и дома посадил в аквариум, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Он также запечатлел момент побега и спасения на телефон и выложил в сеть. 11-секундное видео стало вирусным и собрало более 600 тысяч просмотров.

Спаситель рака получил множество аплодисментов и добрых комментариев в свой адрес.

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Нажмите на видео для просмотра:
Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся

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