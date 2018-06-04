Смертельно опасный полтергейст привел в ужас ведущую на телевидении - ВИДЕО

4 июня 2018 11:40

В Сети появилось видео передачи мексиканского телеканала HOY, которая была посвящена инциденту в Энфилде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Энфилдский инцидент - загадочная и неоднозначная история о девочке, которая якобы была одержима духами, и ее семье, терроризируемой полтергейстом в новом доме. 

Во время обсуждения инцидента ведущие пригласили в студию "эксперта по паранормальным явлениям". 

Когда "эксперт" начал говорить о Дженнет - той самой одержимой девочке, - в студии неожиданно рухнул софит. Отметим, что вес аппарата достигает более 2 килограммов, так что падение может быть чревато травмами, а в худшем случае даже смертью. 

Однако, к счастью, софит упал вдалеке от ведущих и их гостя. Несмотря на это, ведущая пришла в ужас от инцидента. 

Безусловно, видео может быть постановкой. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Смертельно опасный полтергейст привел в ужас ведущую на телевидении

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