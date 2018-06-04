В Кабуле произошел взрыв возле университета, есть погибшие

Четыре человека погибли, один пострадал в результате взрыва около университета в Кабуле, где в понедельник собрались ученые-богословы, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев сообщал, что взрыв произошел, когда богословы стали покидать место, где проходило собрание. На нем богословы выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране.

Пока ни одна организация, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.

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