В Кабуле произошел взрыв возле университета, есть погибшие
4 июня 2018 12:01 54
Четыре человека погибли, один пострадал в результате взрыва около университета в Кабуле, где в понедельник собрались ученые-богословы, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев сообщал, что взрыв произошел, когда богословы стали покидать место, где проходило собрание. На нем богословы выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране.
Пока ни одна организация, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.
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