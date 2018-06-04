Жена, проверяя реакцию мужа, отправила в нокаут своего супруга - ВИДЕО

Мастер боевых искусств во время одной из тренировок, с закрытыми глазами отбивал удары ног своей благоверной, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Женщина попыталась пробить защиту своего супруга, но молодой человек продемонстрировал потрясающую реакцию и не пропустил ни одного удара, пока его супруга, используя обе ноги, не скинула бойца с кровати.

Видеоролик, снятый предположительно в Китае, 1 июня был опубликован на странице развлекательного, женского сообщества в Facebook. За сутки забавный сюжет привлёк внимание около трёх миллионов интернет пользователей. Судя по комментариям, оставленными некоторыми скептиками, автор сюжета немного ускорил кадры в клипе, о чём свидетельствуют характерные голоса, доносящиеся с заднего плана.

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