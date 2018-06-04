Глава Генштаба: Турецкий флаг будет развеваться в Ираке

Турецкий флаг будет развеваться на севере Ирака, сказал глава Генштаба Турции Хулуси Акар, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Акара, север Ирака будет полностью отчищен от террористов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.



Глава Генштаба также отметил, что одним из приоритетов для ВС Турции является борьба с РПК.

Отметим, что ранее сообщалось, что Турция может приступить к новым военным операциям на севере Ирака.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что у Турции имеется 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.