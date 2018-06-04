Семь абсолютно одинаковых котят насмешили интернет своим поведением - ВИДЕО

4 июня 2018 14:37

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена реакция семерых абсолютно одинаковых котят на непонятный для них предмет. Ролик был опубликован в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах удивленные котята, окружив заинтересовавшую их вещь, даже двигаются одинаково - синхронно поднимают и опускают мордочки, изучая свою находку.

Один из пользователей пошутил, что это словно кошмарный сон, в котором кто-то много раз клонировал его кошку.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Семь абсолютно одинаковых котят насмешили интернет реакцией на непонятный предмет

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az