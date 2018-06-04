Семь абсолютно одинаковых котят насмешили интернет своим поведением - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена реакция семерых абсолютно одинаковых котят на непонятный для них предмет. Ролик был опубликован в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах удивленные котята, окружив заинтересовавшую их вещь, даже двигаются одинаково - синхронно поднимают и опускают мордочки, изучая свою находку.

Один из пользователей пошутил, что это словно кошмарный сон, в котором кто-то много раз клонировал его кошку.

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