Владимир Путин перенес встречу с Трампом - ПРИЧИНА

4 июня 2018 15:09

Российский президент Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США", - заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, выдержку из которого приводит австрийское радио.

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