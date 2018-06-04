Взлетающий самолет сбил туриста с ног - ВИДЕО

Англичанин Пол Тернер хотел заснять на видео взлетающий самолет, однако не рассчитал расстояние, и поток воздуха сбил его с ног. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина стоял позади взлетной полосы и снимал на камеру отрывающийся от земли Airbus A321-231 в греческом аэропорту Скиатос, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Внезапно его окатило сильным потоком воздуха из турбины, и он потерял равновесие, упал на землю и опрокинул камеру.

По словам Тернера, все туристы снимали взлетающие лайнеры с этого места и выкладывали в интернет. "Я всегда мечтал оказаться на этой точке, после того, как увидел ролики других пользователей в Facebook", - поделился англичанин.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

