Взлетающий самолет сбил туриста с ног - ВИДЕО
Англичанин Пол Тернер хотел заснять на видео взлетающий самолет, однако не рассчитал расстояние, и поток воздуха сбил его с ног. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина стоял позади взлетной полосы и снимал на камеру отрывающийся от земли Airbus A321-231 в греческом аэропорту Скиатос, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Внезапно его окатило сильным потоком воздуха из турбины, и он потерял равновесие, упал на землю и опрокинул камеру.
По словам Тернера, все туристы снимали взлетающие лайнеры с этого места и выкладывали в интернет. "Я всегда мечтал оказаться на этой точке, после того, как увидел ролики других пользователей в Facebook", - поделился англичанин.
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